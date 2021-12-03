Samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in adını yeğeni yaşatacak
İstanbul'da yaşayan Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz isimli vahşi tarafından iş dönüşü samuray kılıcı ile katledildi. Türkiye'yi yasa boğan Başak Cengiz cinayetinin ardından genç kadının adını yeğeni yaşatacak. Katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu.
İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da mesaisinin ardından Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti. Genç kadının ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu.
Boz sevk edildiği Sulh Ceza Halimliği sorgusunda, "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum" demişti. Zanlı, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ADI YAŞATILIYOR
Vahşi saldırı sonucu hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz'in adı, 23 Kasım günü Resmî Gazete'de yayımlanan kararla 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi. Yine genç kadının adı, Ankara ili Yenimahalle ilçesinde 24 Kasım 2021 günü açılışı yapılan kültür merkezine de T.C Yenimahalle Belediyesi Başak Cengiz Kültür Merkezi adı verildi.
KARDEŞİNİN ADINI YAŞATACAK
Tüm bu yaşananlar ardından Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz ve eşi Selfinaz Cengiz, kardeşlerinin hatırasını yaşatmak üzere harekete geçti. Avukat Mustafa Tırtır aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, 5 yaşındaki kızının adının yanına Başak eklenmesini talep etti.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, vahşice katledilen Cengiz'in yaşadığı trajik olayın tüm aile fertlerini derinden etkilediği anlatıldı. Ağabey Fatih Cengiz'in kardeşi Başak Cengiz'in adının kızının adına eklenmesiyle Hiranur ve tüm aile için bir nebze olsun manevi huzur sağlayacağı kaydedildi.
SABAH'ın haberine göre Avukat Mustafa Tırtır, "Müvekkillerimiz Başak Cengiz'in hatırasını yaşatmak için kızlarının bu zamana kadar kullanmakta olduğu 'Hiranur' ismini kaldırmaksızın, adına Başak adı eklenerek 'Hiranur Başak' olarak değiştirilmesini istemektedir. Başak Cengiz adının aileye güç vereceğini düşünmekteyiz" diye konuştu. Açılan dava, ilerleyen günlerde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.
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