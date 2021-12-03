Samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz’in adını yeğeni yaşatacak

İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da mesaisinin ardından Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti. Genç kadının ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu.