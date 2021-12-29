CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan PKK imamları cezaevinde

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DİAYDER başkanı olarak faaliyet gösteren Ekrem Baran'ın sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olarak belirlendiği, resmi olmayan ve mele olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla propaganda içerikli vaaz ve hutbe okuttukları, mescit imamlarına propaganda içerikli vaaz vermeleri hususunda baskı yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli arasında İBB iştiraki İSPER'de çalışan 5 isim de yer aldı. Bu isimlerden Aydın Ayhan, Mehmet İnan ve Mehmet Emin Aslan tutuklanırken, Mehmet Işık ve Fahrettin Ülgün ev hapsi cezası aldı.