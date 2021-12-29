CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan PKK imamları cezaevinde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPER’de gassal olarak işe alınan ve PKK’ya bağlı dernek bünyesinde imamlık yaptığı belirlenen 5 kişiden 3’ünün bir süre önce ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklandığı, 2’sinin ise ev hapsi cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin işe alınmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı özel teftiş başlatırken, bundan bir süre önce İBB'de işe alınan terör örgütü PKK ile bağlantılı 5 isimden 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin ise ev hapsi cezası aldığı ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı teftişle ilgili yaptığı açıklamada "Ne teftişi, teröristse tut kulağından götür at hapse" ifadesini kullanmıştı.
SABAH, bir süre önce İBB iştiraki İSPER'de çalışan 5 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığı bilgisine ulaştı. Alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın sözde Diyanet İşleri gibi faaliet gösteren Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) bünyesindeki illegal mescitlerde imamlık yapan Aydın Ayhan, Mehmet Işık, Mehmet İnan, Mehmet Emin Aslan, Fahrettin Ülgün, İBB'nin iştiraki İSPER'de gassal olarak işe alındı.
Bu isimler, İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında deşifre oldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine ve taziyelerine katılarak mevlit okudukları belirlenen dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla soruşturma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DİAYDER başkanı olarak faaliyet gösteren Ekrem Baran'ın sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olarak belirlendiği, resmi olmayan ve mele olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla propaganda içerikli vaaz ve hutbe okuttukları, mescit imamlarına propaganda içerikli vaaz vermeleri hususunda baskı yaptıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli arasında İBB iştiraki İSPER'de çalışan 5 isim de yer aldı. Bu isimlerden Aydın Ayhan, Mehmet İnan ve Mehmet Emin Aslan tutuklanırken, Mehmet Işık ve Fahrettin Ülgün ev hapsi cezası aldı.
MAAŞINI ÖRGÜTE AKTARMIŞ
İBB çalışanı 5 isim hakkındaki suçlamalar şöyle:
Aydın Ayhan: "Terör amaçlı propaganda yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında soruşturma yapıldı. DİAYDER Yönetim Kurulu asil üyesi. Derneğe ait Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan mescidin gayri resmi imamlığını yaptıktan sonra İBB iştiraki İSPER'de işe alındı. Ayhan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bir süre önce tutuklandı.
Mehmet Işık: DİAYDER Yönetim Kurulu asil üyesi ve Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde derneğe ait mescidin gayri resmi imamı. İBB iştiraki İSPER'de gassal olarak işe alındı. Işık bir süre önce, ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Mehmet İnan: DİAYDER üyesi ve derneğe ait Halkalı'da bulunan mescidin gayri resmi imamı. "Terör amaçlı örgüte üye olma" ve "terör amaçlı propaganda yapma" suçlarından sicil kaydı var. İBB iştiraki İSPER'de gassal olarak işe alındı. İnan'ın, aldığı maaşın bir kısmını derneğe verdiği, dernekte toplanan paraların ise PKK'ya aktarıldığı öğrenildi. "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Emin Aslan: DİAYDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, derneğin eski başkanlarından, İBB İSPER bünyesinde gassal olarak işe alındı. Aslan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Fahrettin Ülgün: DİAYDER üyesi olan Ülgün, İBB iştiraki İSPER'de gassal olarak işe alındı. "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan kaydı var. Ülgün, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında açılan dava kapsamında ev hapsi cezası aldı.
İKİSİ, KANLI SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTLE İRTİBATLI
TUTUKLANAN İSPER çalışanları Mehmet Emin Aslan ile Aydın Ayhan'ın, 22 Haziran 2010'da İstanbul Küçükçekmece'de jandarma personelini taşıyan servis otobüsüne yapılan 5 personel ile 1 personel çocuğunun şehit olduğu bombalı saldırı olayının faili olan ve Kandil'de faaliyet yürüten Mele kod adlı Mehmet Kazım Sevim ile irtibatlı oldukları ortaya çıktı. Aslan ve Ayhan'ın İBB'den aldıkları maaşı, terörist ailelerine aktardığı da belirtiliyor.
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