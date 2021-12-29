Memleket Meselesi - İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye teftişinin nedenleri neler?

Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında ekonomide yaşanan süreç ve çok sayıda farklı konu ele alındı. Gizli ittifaktan açık ortaklığa mı? HDP'den seçim ayarlı ziyaretler mi? Kılıçdaroğlu kime popstar dedi? İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye teftişinin nedenleri neler? sorularına 28 Aralık 2021 - Salı günü yayınlanan programda yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.