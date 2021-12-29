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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre: Resmi Gazete’nin bugünkü sayısına göre, Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

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