İBB’ye terör iltisaklı çalışan tepkisi: HDP’ye gül atıyor, savcıları göreve davet ediyorum

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aldığı personellerde militanları yerleştiriyor bu çok vahim bir durum. Zaten gelirken o örgütlerin desteğiyle gelmişti. Şimdi onlara vefa ödüyor. Umurunda da değil. Her halde borcu var. Ama borcu bizi ilgilendirmez bu şekilde bir kişini bir belediye asla doğru değil bu kişilerin iş sözleşmeleri iptal edilmelidir." dedi.