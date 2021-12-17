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İBB’ye terör iltisaklı çalışan tepkisi: HDP’ye gül atıyor, savcıları göreve davet ediyorum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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İBB’ye terör iltisaklı çalışan tepkisi: HDP’ye gül atıyor, savcıları göreve davet ediyorum

Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak İBB yönetimi, herhangi bir işlem ve ya soruşturma başlatmadı. Aksine hükümeti suçladı. Bu duruma Cumhur İttifakı'ndan çok sert tepki geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bütçe görüşmeleri sırasında, "İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındı ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan sonra CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye giren terörle iltisaklı isimler tek tek deşifre oldu ve tepkiler peş peşe geldi. Siyasilerin gündeminde terörle iltisaklı olan kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe alınması vardı. Siyasilere göre CHP yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanma sürecinde HDP'ye borçlandı. Terörle iltisaklı kişilerin İBB'de çalıştırılması da bu borcun sonucu.

Öyle ki bu isimlerin ciddi bir güvenlik meselesi olduğuna dair yorumlar yapıldı ve gereken adımları atılması talep edildi. Milletvekilleri de A Haber aracılığıyla tepkilerini ortaya koydu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aldığı personellerde militanları yerleştiriyor bu çok vahim bir durum. Zaten gelirken o örgütlerin desteğiyle gelmişti. Şimdi onlara vefa ödüyor. Umurunda da değil. Her halde borcu var. Ama borcu bizi ilgilendirmez bu şekilde bir kişini bir belediye asla doğru değil bu kişilerin iş sözleşmeleri iptal edilmelidir." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Bu malum şahıs aday olduğunda bu insan milli değil dedik. Yerli değil dedik. Neticede terör örgütleri mensuplarını İBB barındıyor, üzülüyoruz. Bu olmamalı herkes terörle mesafesini ara koymalı. İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacağı her türlü insanı barındırıyor savcıları göreve davet ediyorum." ifadeleri kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir yönetim zafiyeti var. Arkadaşlar bunu aile şirketi gibi görüp öyle yönetiyorlar. Tam bir ideolojik bağnazlıkla hizmetlerini yönetiyor. 'Biz de adli sicil kayıtları aldık' diyorlar. Terör örgütleri kayıtları yok. Belediye yöneticilerinin gerek Emniyet gerek MİT gibi istihbarat soruşturmaları yapması gerekir. Bu isimlerin adli sicil kaydı işe başlatıldığı görüyoruz. Adli sicil mahkumiyet olduğunu terör örgütü yardım yataklık yaptığı arşiv soruşturmasında görülecektir." diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Ekrem İmamoğlu'nun nasıl İstanbul'a başkan seçildiği belediye başkanı olduktan sonra ilk ziyaretini nereye yaptığı HDP ile twit üzerinden görüşmeleri bunlar sürpriz değil. Ekrem İmamoğlu'nu HDP'ye gül atması, PKK'ya gül atması nedeniyle millete havale ediyorum. Amacı net cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'nin desteğini almak." şeklinde konuştu.

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