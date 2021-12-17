ByLock’çular ve ankesörcüler CHP’li İBB’de mesaide

PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili CHP sessizliğini korurken, İBB'ye alınan isimlerle ilgili şok bilgilere ulaşıldı. İBB'de işe alınan isimler arasında ByLock ve ankesör kullanıcısı 3 ismin olduğu ortaya çıktı. İşe alınan bu isimlerden biri ihraç polis, diğeri de ihraç kaydı bulunan astsubay... İBB'de gündeme bomba gibi düşen PKK, DHKP-C ve FETÖ'cü isimlerin yanı sıra FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcılarının da işe alındığı ortaya çıktı.