Son dakika: İBB'deki terör iltisaklı personele özel teftiş! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye özel teftişle ilgili, "Teröristle mücadele etmeyecek miyiz? Terör örgütüyle bağlantılı kişileri temizlemek önemli" dedi. Bakan Soylu, "İşe alınanların bir bölümü kritik yerlerde çalışıyor. Siz TSK'dan ihraç edilen birini şirketinize alır mısınız?" diyerek sert çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftişle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:
ŞEHİRLERDE TERÖRİZMLE MÜCADELE ETMEYECEK MİYİZ?
Milletimize saygılarımızı hem de bu konuda hürmetlerimizi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye, terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Büyük sınamalardan geçti. Türkiye büyük bedeller ödedi ve bu bedellerin hala travmaları, hala yaşadığımız acılar, hala kayıplarımız bizim üzerimizde, hatıralarımızda. Ve buna ait de ülke olarak millet olarak tüm tedbirleri alma zorunluluğumuz söz konusu.
Türkiye'de 15 Temmuz oldu. Sadece İçişleri Bakanlığı'ndan 50 bin kişi ihraç edildi. Niçin? Neden? Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı olduğu için.
Yani bunların kamuda çalışmasının, devlette çalışmasının sakıncalı olduğu... Bunların içinde FETÖ var, PKK var, MLKP var. Ve bütün örgütler. Biz bunu niçin yapıyoruz?
Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Fehriye Erdal kimdi? Çok yüksek korunaklı Sabancı Center'a nasıl girmiştir? Ve sonucunda ne yaptı? Kimi katletti? Peki Şırnak'ta adliyelerin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi?
PKK ve KCK'nın, HDP'nin de kendi gençlik kolları olarak nitelendirdiği talimat vererek, yani siyaset içerisinde meşru bir kılıfa büründürerek bir kaplamayla birlikte katlettiler.
BU KONU SİYASİ BİR KONU DEĞİL BİR GÜVENLİK MESELESİ
Şimdi biz kendimizle ilgili, devletle ilgili, devlette çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır, tam tersine. Burayı temizlemeyen, yarın başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için, terör irtibatıyla devletin bir arada olmayacağını göstermek için gerçekleştiriyoruz.
Yarın yapılacak bir eylem, bu kişiler tarafından gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı? Arkadaş siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir?
Beni bağışlayın ama sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Biz laf cambazlığıyla da mücadele ediyor değiliz.
Sayın cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ortaya koyduğu konseptle birlikte, Türkiye bunu sağlamaya çalışıyor.
Bu konu siyasi bir konu değil, bir güvenlik meselesi.
BİZİM DERDİMİZ TERÖRLE MÜCADELEDİR
Devletin muhatabı bu konuda belediye sorumlularıdır. Kamuya adam alıyorsunuz. İSKİ'de suyun başına bir kişiyi alıyorsunuz. Oraya kimin geldiğini gördüğünüz adamları işe alıyorsunuz. Yarın öbür gün İSKİ'nin İGDAŞ'ın başına bir şey gelirse biz nasıl hesap verebiliriz. Bizim derdimiz terörle mücadeledir.
İmzaladığımız kararda şu var; yeni işe aldıkları kişilerin dosyalarına bakacaklar. Şu kadar insan çalışıyor insanları töhmet altında bırakıyorsunuz. İçişleri'nden de çok sayıda kişi ihraç edildi şimdi İçişleri töhmet altında mı kaldı.
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