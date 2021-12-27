İçişleri Bakanlığı İBB’ye özel teftiş başlattı! PKK, DHKP-C ve FETÖ’cüler İBB’ye nasıl alındı?
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı 557 kişinin istihdam edildiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı söz konusu kişiler hakkında inceleme başlattı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu değerlendirdi.
İçişleri Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "İşbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." Denildi. Bu önemli gelişmeyi Mehmet Tevfik Göksu şöyle değerlendirdi:
"Bu konuda açıklanan rakamlar ortada. Bir tartışma sürüyor ama İBB bir türlü esas konuya gelemedi. Büyükşehir Belediyesi bir başarı hikayesi yazamadığı için sahte kahramanlık üzerinden masal yazmaya çalışıyorlar.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bütün kampanyaları boyunca "İBB'de insan kaynağı israfı var" dedi. Bunlar 'kimseyi aşından, işinden, ekmeğinden etmeyeceğiz' dedi. Sonuçta gelir gelmez 13 binden fazla insanı işte çıkardılar. Sadece İSMEK'ten 2 bin 18 kişi çıkardılar.
Biz her ay soruyoruz bunlara 'belediyeden kaç kişi attınız kaç kişi aldınız' diye. 22 tane soru sormuşuz bu konuda 1 tanesine cevap vermişler bunun karşılığı da 'cevap yoktur' oldu. Meclis üyelerine bu bilgiler verilmiyor.
Cevap veremiyorlar çünkü yalancılar. Fazilet Durağı'nda bunların yalancı olduğu mahkeme kararıyla tescillendi. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu görüntüler için 'Kanım dondu' dedi ama mahkeme böyle bir görüntü yok dedi. Yalancılar mı inanacağız yoksa kayıtlar mı inanacağız?
İBB'nin SGK'ya 'işe aldım' diye bildirimde bulunduğu kişi sayısı 45 bini geçti. Buna mı inanacağız yoksa tescilli yalancılar mı? 'İşe girenler kimler?' diye zaten belediyenin koridorlarında konuşmalar var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te yaptığı sunumla bu konuşmaları dillendirdi.
Bunlar arasında FETÖ, PKK, DHKP-C ile iltisaklı isimler belediyede işe alındı. Bunların bir şekilde terörle bağlantıları var. Bu rakamlar 12 bin kişinin incelemesinden yapılan tespitler. İstanbullu evindeki doğalgaz sayacını okumaya gelen birinin PKK ile iltisaklı olmasını ister mi?
Terörle bağlantılı isimlerin sokağınızda gezip süpürmesini ister misiniz? Aracınızı park ettiğiniz İSPARK'ta aracınızın kayıtlarını bir PKK'lının tutmasını ister misiniz? İBB köşeye sıkıştı. Aslında aylar önce CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı nereden adam aldıklarını deşifre etti.
Bakın bu bir ulusal güvenlik meseledir. Burası İstanbul ve hiç kimse bu konuda rahat olamaz. Herkes kendi görevini yapacak. Devletimiz bu konuda bir sorumluluk üstlenmiş ve bu konuda zaten mükellef. Ulusal bir güvenlik meselesi devlet geride mi duracak. Devlet her şeyin kaydını alır ve gereğini yapar."
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