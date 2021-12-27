İçişleri Bakanlığı İBB’ye özel teftiş başlattı! PKK, DHKP-C ve FETÖ’cüler İBB’ye nasıl alındı?

Bakın bu bir ulusal güvenlik meseledir. Burası İstanbul ve hiç kimse bu konuda rahat olamaz. Herkes kendi görevini yapacak. Devletimiz bu konuda bir sorumluluk üstlenmiş ve bu konuda zaten mükellef. Ulusal bir güvenlik meselesi devlet geride mi duracak. Devlet her şeyin kaydını alır ve gereğini yapar."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN