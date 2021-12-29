Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde korkutan deprem | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre: Akdeniz'de Girit Adası açıklarında sabah 08,07'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.29 08:08:06 34.6010 25.2588 25.0 -.- 5.6 5.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 07:31:40 39.1958 32.9043 6.8 -.- 2.1 -.- DIPDEDE-KULU (KONYA) İlksel
2021.12.29 07:06:28 37.9068 27.6352 9.2 -.- 1.4 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.12.29 06:58:27 37.0732 28.3805 3.1 -.- 2.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.29 06:49:46 39.0848 29.1405 7.6 -.- 2.1 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.12.29 06:17:15 39.0600 27.1720 9.9 -.- 1.5 -.- ARMAGANLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2021.12.29 06:13:13 37.2213 28.0652 16.6 -.- 1.4 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.12.29 04:38:22 36.4538 28.9975 13.6 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 04:13:02 39.8640 38.6802 12.5 -.- 1.9 -.- KIRIKTAS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.12.29 03:17:31 35.6552 33.8157 5.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.29 01:57:49 40.1490 31.6533 5.0 -.- 1.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.12.29 00:57:46 40.5120 23.1153 15.7 -.- 3.5 3.6 YUNANISTAN İlksel
2021.12.29 00:48:51 38.3202 38.8403 10.7 -.- 1.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.12.29 00:29:16 35.1338 26.9040 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.29 00:07:51 36.3780 29.4612 17.3 -.- 1.0 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.12.28 22:47:55 39.3397 32.2687 5.0 -.- 1.5 -.- SABANCA-POLATLI (ANKARA) İlksel
2021.12.28 21:36:09 38.2450 33.4392 14.6 -.- 0.9 -.- ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY) İlksel
2021.12.28 21:22:57 39.0075 27.8772 10.0 -.- 1.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.12.28 21:12:47 40.1080 40.8632 10.5 -.- 2.2 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2021.12.28 20:11:53 36.9875 35.4958 20.0 -.- 1.2 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel
2021.12.28 20:05:17 37.0267 35.6335 22.9 -.- 1.4 -.- UNLUCE-SARICAM (ADANA) İlksel
2021.12.28 20:02:53 39.8647 41.7868 5.0 -.- 1.5 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2021.12.28 20:00:09 37.8340 26.4738 9.6 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.28 19:11:23 35.0570 26.8205 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.28 18:51:50 36.3055 27.1318 5.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.28 18:46:28 40.6000 27.7793 12.6 -.- 1.8 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
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