Son dakika: Muhalefetin tezkere tavrı | Başkan Erdoğan: Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi
Son dakika haberi... Azerbaycan ziyareti sonrası ülkeye dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız diyen Başkan Erdoğan, "Nasıl salgının üzerinden güçlü sağlık altyapımız ile geliyorsak, iklim değişikliğinin üzerinden de yeşil kalkınma devrimi ile geleceğiz." dedi. CHP'nin tezkere için hayır oyu vermesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "CHP, HDP'ye biat etti, boyun eğdi. Çok hazin bir tablo" açıklamasında bulundu. Muhalefetin büyükelçi tavrıyla ilgili Başkan Erdoğan, "Duruşumuz Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Yüzsüzlük abidesinin böyle bir duruşu anlamasını beklemiyorduk." dedi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Bugün plan bütçe komisyonunda başlayacak ve 6 Aralık'tan itibaren Genel Kurul'da devam edecek bütçe rakamları enine boyuna değerlendirilecektir.
Toplam 224 kamu idaresini kapsayan ödeneklerin dağılımı, ülkemizin kalkınma hedeflerini ve milletimizin gerçeklerini gözeten adil bir anlayış ile yapılmıştır.
En büyük ödeneği yine her yıl olduğu gibi eğitim almıştır. Sağlık alanında da iddi kaynak ayırdık.
Sanayicimizden esnaf ve zanaatkarımıza kadar her kesim bütçenin kayda değer kalemleri arasında yer alıyor. Savunma sanayimizi güçlendirecek bütçeyi de ihmal etmedik.
İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. İstihdamda salgın öncesinden de iyi bir duruma geldik. İnşa ettiğimiz eğitim kurumlarının, hastanelerin, yolların, barajların, sulama kanallarının önemi bu süreçte çok daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye'nin ihracat üretim üssü haline gelmesinin altında bunlar yatıyor.
Nasıl salgının üzerinden güçlü sağlık altyapımız ile geliyorsak, iklim değişikliğinin üzerinden de yeşil kalkınma devrimi ile geleceğiz. Ülkemizi her karış toprağı ile geliştirecek projeleri hayata geçirmeye, inşa etmeye devam edeceğiz.
Kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız. Ekim ayı sonuna gelmemize rağmen hala tarım için ihtiyaç olan yeterli yağmur yapmadı. Geçtiğimiz yıl kuraklık rekoltenin düşmesine yol açtı. Dünyadaki ekonomik çalkantılar ülkeleri gıda konusunda endişeye sevk etmektedir. Küresel düzeyde fiyatların yükselişini yaratmaktadır. Türkiye olarak tedbirlerimizi alıyoruz.
Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Tarımsal desteklerimiz 396 milyar lirayı buldu. Bu yıl gübre desteğinde yüzde 100 artış yaparken, mazot maliyetinin yüzde 50'sini karşılamayı sürdürdük. Çiftçilerimizi kuraklık karşısında korumaya yönelik sigortalardaki devlet desteğini yükselttik.
Üreticilerimizden ricam tek karış boş arazi bırakmadan tarla ve seralarını ekmeleri, ahırlarını dolu tutmalarıdır. Bizim için tarım sektörü savunma sanayii kadar önemlidir.
CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ
Tezkerenin amacı sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör koridoruna izin vermemek ve saldırıları kaynağında kurutmaktır. Son tezkere oylaması öncesi HDP yöneticileri çıktılar ve CHP'ye bir çağrı yaptılar. Açıkça CHP tehdit edildi. Onurlu bir parti ve liderin çıkıp, 'Siz kimsiniz bizi tehdit ediyorsunuz, kendi politikamızı kendimiz belirleriz' diyerek ağzının payını vermesi gerekiyordu. Ama karşımızda artık böyle bir CHP söz konusu değildir. Tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini açıkladılar. Türkiye'yi Suriye'den dışlamak için ortaya attıkları ne kadar çirkeflik varsa soru olarak ortaya ttılar. Biz sizin kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz ama siz kendinizi bu kadar belli etmeyin. Türkiye'nin en büyük ikinci partisi HDP'ye boyun eğdi. Yazık. Demokrasi ve milli güvenlik açısından ne kadar hazin bir tablo. Mustafa Kemal'in itleri diyenlerin dümen suyuna girdiklerini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın.
CHP ile HDP'nin perde arkasındaki ortaklığı tezkere oylaması ile aleniyet kazandı.
BÜYÜKELÇİLERİN SKANDAL 'OSMAN KAVALA' ÇAĞRISI VE CHP'NİN TAVRI
Büyükelçilerin ülkemiz ve yargı kurumlarına ağır bir hakaret olarak gördüğümüz açıklamalarından sonra kimin nerede durduğunu takip ettik.
Bu gazi mekanın çatısı altında hayata geçirilen her bir faaliyet demokrasimizin güçlenmesine vesile oluyor. Yasama zorunluluklarınız yanında milletvekillerinin üzerlerindeki ağır yükün farkındayız. Her bir parlamenter için milleti temsil etme şerefinden daha değerli bir paye olamaz. Her bir milletvekili kendi karnesini kendi eliyle doldurmaktadır. Doğrudan halk tarafından belirlenmeye başlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyen hep biz olduk. Bu başarı zinciri kendi kendine ortaya çıkmamıştır. AK Parti'nin iktidarını da hala kabullenemeyenler var. Bizim tüm başarılarımızın tek formülü milletimize güvenmektir. Karşımıza çıkan her engeli, arkamızdan yazılan her senaryoyu aşarak yolumuza devam ettik. Sürekli rejim tartışmaları yürütüldü. Aradan 20 yıl geçti, hala aynı tartışmanın ekmeğini yemeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Her alanda ülkenin çehresini biz değiştirdik. Kendisi siyasi ve şahsi ikbalini çalışmak yerine ülkenin felaketine bağlayanların çırpınışları hiç durmamıştır. Türkiye'ye husumet besleyenler terör örgütleri ile birlikte çalışmaktan çekinmeyecek kadar gözü dönen bir ekiple karşı karşıyayız. Sürekli olarak 'ülke çöktü' edebiyatı yapmaktadır. Kalbinin pusulası kendi ülkesini değil de başka yerleri gösterenler ile bu ülkenin asil evlatları arasındaki mücadele hiç bitmedi, bitmeyecek. Düşmanı fiziki olarak bu topraklardan attık, geride bıraktığı zihniyet kirinden hala kurtulamadık. Bitirilemez sanılan sıkıntıları bitirdiğimiz gibi bu kirli, karanlık zihniyetin köklerini Allah'ın izniyle kurutacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım gerçekleştiriyoruz.
Dün Meclis'te bir tezkere oylandı. Esasen bu tezkere ülkemize yönelik terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulamadır. Son 71 yılda 76 ayrı tezkere görüşülüp kabul edilmiştir. Tehdit PKK/YPG yanında DEAŞ gibi terör tehditlerinden de kaynaklanmaktadır. HDP yöneticileri, CHP'ye çağrı yaptı. Siyasi ittifakın devamı CHP'nin tezkereye destek olmaması şartına bağlanıyordu, CHP açıkça tehdit ediliyordu. Onurlu bir liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz' deyip HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenir. Ama karşımızda böyle bir CHP mevcut değildir. CHP oylamaya saatler kala tezkereye hayır diyeceklerini ilan etti. Biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz da siz kendinizi bu kadar belli etmeyin. Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık. Ne kadar hazin bir tablo. Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz. Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerin dümen suyuna girdiklerini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın.
"CHP-HDP ORTAKLIĞI BU TEZKERE İLE RESMİYET KAZANMIŞTIR"
CHP Genel Başkanı'nın askerliği çocuk oyuncağı sanan cehaletini de milletin takdirine bırakıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir. CHP - HDP ortaklığı bu tezkere oylaması ile resmiyet kazanmıştır. İYİ Parti'nin bu tezkereyi desteklemesini memnuniyetle karşıladık.
KILIÇDAROĞLU'NA '10 BÜYÜKELÇİ' TEPKİSİ
Büyükelçilere karşı sergilediğimiz onurlu duruş da Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş.
Büyükelçilerin ağır gördüğümüz açıklamasının ardından kimin nerede durduğunu hep birlikte takip ettik. Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlü saldırılarını son dönemde epey arttırdığını görüyoruz. 2023 yılı inanıyorum ki Bay Kemal'in yeni bir ders aldığı yıl olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? MEB takvimi!
- Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? Son durum...
- Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı?
- Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? Robinhood hamlesi sonrası rekor kırdı
- Yasaklar geri gelecek mi? 27 Ekim Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar gelecek mi?
- GSB sözlü mülakat tarihi heyecanla bekleniyor! Resmi açıklama geldi mi? 2021 GSB mülakatları ne zaman yapılacak?
- Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları...
- Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?
- Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...
- 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?
- Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...