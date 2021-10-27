Başkan Erdoğan: CHP, HDP’ye biat etti, boyun eğdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "CHP, HDP'ye biat etti, boyun eğdi. Çok hazin bir tablo" açıklamasında bulundu. Muhalefetin büyükelçi tavrıyla ilgili Başkan Erdoğan, "Duruşumuz Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Yüzsüzlük abidesinin böyle bir duruşu anlamasını beklemiyorduk." dedi.