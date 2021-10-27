27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: CHP, HDP’ye biat etti, boyun eğdi!

Başkan Erdoğan: CHP, HDP’ye biat etti, boyun eğdi!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2021 12:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "CHP, HDP'ye biat etti, boyun eğdi. Çok hazin bir tablo" açıklamasında bulundu. Muhalefetin büyükelçi tavrıyla ilgili Başkan Erdoğan, "Duruşumuz Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Yüzsüzlük abidesinin böyle bir duruşu anlamasını beklemiyorduk." dedi.
Başkan Erdoğan: CHP, HDP’ye biat etti, boyun eğdi!
Başkan Erdoğan: CHP, HDP’ye biat etti, boyun eğdi!
Tezkereye “Hayır” diyen CHP’ye tepkiler çığ gibi!
Tezkereye “Hayır” diyen CHP’ye tepkiler çığ gibi!
Kars Valiliği’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na yalanlama
Kars Valiliği’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na yalanlama
2023 yaklaştıkça provokasyonlar artıyor!
2023 yaklaştıkça provokasyonlar artıyor!
FETÖ’cülerin cesaret aşısı muhalefetten!
FETÖ'cülerin cesaret aşısı muhalefetten!
Başkan Erdoğan’dan 10 büyükelçi açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması!
PKK karargahına nokta operasyon!
PKK karargahına nokta operasyon!
Altın suyunun maliyeti ne?
Altın suyunun maliyeti ne?
Başkan Erdoğan’dan İİT Gıda Güvenliği mesajı
Başkan Erdoğan'dan İİT Gıda Güvenliği mesajı
MOSSAD’ın hedefinde kim vardı?
MOSSAD'ın hedefinde kim vardı?
Ümraniye’de tünel kapatıp dans ettiler
Ümraniye'de tünel kapatıp dans ettiler
İYİ Partili Durmuş Yılmaz HDP’yi sevindirdi
İYİ Partili Durmuş Yılmaz HDP’yi sevindirdi
Daha Fazla Video Göster