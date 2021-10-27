Son dakika: Muhalefetin tezkere tavrı | Başkan Erdoğan: Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi

Son dakika haberi... Azerbaycan ziyareti sonrası ülkeye dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız diyen Başkan Erdoğan, "Nasıl salgının üzerinden güçlü sağlık altyapımız ile geliyorsak, iklim değişikliğinin üzerinden de yeşil kalkınma devrimi ile geleceğiz." dedi. CHP'nin tezkere için hayır oyu vermesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "CHP, HDP'ye biat etti, boyun eğdi. Çok hazin bir tablo" açıklamasında bulundu. Muhalefetin büyükelçi tavrıyla ilgili Başkan Erdoğan, "Duruşumuz Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Yüzsüzlük abidesinin böyle bir duruşu anlamasını beklemiyorduk." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN