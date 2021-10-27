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Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert “tezkere” tepkisi: HDP’ye biat etti

A Haber
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Giriş: 27.10.2021 13:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız diyen Başkan Erdoğan, "Nasıl salgının üzerinden güçlü sağlık altyapımız ile geliyorsak, iklim değişikliğinin üzerinden de yeşil kalkınma devrimi ile geleceğiz." dedi. CHP'nin tezkere için hayır oyu vermesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "CHP, HDP'ye biat etti, boyun eğdi. Çok hazin bir tablo" açıklamasında bulundu. Muhalefetin büyükelçi tavrıyla ilgili Başkan Erdoğan, "Duruşumuz Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Yüzsüzlük abidesinin böyle bir duruşu anlamasını beklemiyorduk." dedi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ergenekon Savrun ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, öne çıkan başlıklarla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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