İki askerimizin şehit edilmesine yönelik flaş gelişme! 12 terörist etkisiz hale getirildi

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin artık uluslararası arenada bir özne hâline geldiğini ifade eden Bakan Akar, etki ve ilgi alanları ile sorumluluklarının da arttığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde ve havada her türlü mücadeleyi yaparak ülkesinin ve milletinin güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını tahkim ettiğini, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için çalıştığını belirten Bakan Akar, "Bir taraftan terörle mücadele ediyor diğer taraftan sınırlarımızın ötesindeki dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bir taraftan Ege, Akdeniz başta olmak üzere denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi korurken diğer taraftan yoğun şekilde eğitimlerimizi ve tatbikatlarımızı icra ediyoruz. Bunların yanı sıra BM, NATO, AB, AGİT ve diğer ikili anlaşmalarla ortaya çıkan durumlar çerçevesinde de barışı destekleme harekâtı gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ ENSELERİNDE

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, "Pençe harekâtları devam ediyor. Teröristlerin inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, sözde karargâhlarına girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Teröristler, Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyor. Şu anda Irak'ın kuzeyinde hiçbir yer teröristler için güvenli değil, bunu teröristler de biliyor." diye konuştu. Bakan Akar, bölgedeki her yeri teröristlere dar ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hâle getirildi. Bu yılın başından itibaren ise Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda 1581 terörist etkisiz hâle getirildi. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Sinat-Haftanin, Metina, Zap, Avaşin- Basyan, Hakurk, Gara, Kandil, Asos, Mahmur, Sincar… Mahmur ve Sincar konusunu hem Bağdat hem Erbil ile konuşuyoruz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buraların hiçbiri bizim hedefimiz dışında değil. Bizim kimsenin toprağında, hak, menfaatinde gözümüz yok. Biz başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın haklarına, hukukuna, sınırlarına, egemenliğine son derece saygılıyız. Diğer taraftan da diyoruz ki 40 yıldan beri ülkemize, hudutlarımıza, halkımıza yapılan saldırılara artık son vermek durumundayız ve terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak konusunda azimli ve kararlıyız. Bizim yaptığımız tüm faaliyetler de bundan ibaret. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."