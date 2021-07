İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İki devletli çözümü aramalıyız

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle adayı ziyaret edeceğini kaydetti.

Altun, paylaşımında, "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri, kalıcı barışı desteklemek için on yıllardır BM ile yakın iş birliği içinde çalıştılar. Zaman, iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, ayrıca "Geçmişten Bugüne Kıbrıs Sorunu: İki Devletli Çözüm" başlıklı videoyu da paylaştı.

President @RTErdogan will visit Cyprus on the 47th anniversary of the Cyprus Peace Operation.



Turkey and the Turkish Cypriots worked closely with UN for decades to promote lasting peace.



It's time to pursue a two-state solution. pic.twitter.com/yo6jMiQhIP