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İBB cenazeleri yine karıştırdı! İmamoğlu'na sert tepki: Şu rezalete bakar mısınız?

, Siirtli ve Sakaryalı iki cenazeyi karıştırdı. Skandalın bununla sınırlı kalmadığı ve toplamda 5 cenazenin karıştığı ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti üyesi tepki gösterdi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.05.2021
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İBB cenazeleri yine karıştırdı! İmamoğlu'na sert tepki: Şu rezalete bakar mısınız?

İstanbul Küçükçekmece'de böbrek yetmezliği sebebiyle 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden ve memleketi Siirt'e gönderilen Gurbet Dadan'ın (60) cenazesinin, Sakaryalı Hatice Özmen'in cenazesiyle karıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Karışıklık ortaya çıkınca Sakarya'da defnedilen Gurbet Dadan, mezardan çıkarılarak memleketine gönderilmiş, Hatice Özmen'in naaşı da Sakarya'daki yakınlarına teslim edilmişti.

TOPLAMDA 5 CENAZE KARIŞMIŞ
Skandal olayın bununla sınırlı kalmadığı ve İBB tarafından 5 cenazenin daha karıştırıldığı ortaya çıktı. Cenazelerin karıştırılmasına İBB Meclisi AK Parti Üyesi Yavuz Selim Tuncer tepki gösterdi. Tuncer "Şu rezalete bakar mısınız? CHP'li İBB yönetimi 5 cenazeyi karıştırmış. Siirt'e gönderilen cenaze yanlış çıkmış. Vatandaş vefat eden yakınlarını dişlerinden ve yara izlerinden tanımak zorunda kalmış. Liyakat çok güzel bir şey değil mi PR'cı Ekrem İmamoğlu" dedi.

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