İBB zabıtalarından büyük zorbalık! Ümraniye Belediyesi zabıta memuru Mustafa Sungur Polat’ın eli yarıldı

TUNCER: "ÖNCE MECLİS KARARINI ÇİĞNE SONRA MAĞDUR EDEBİYATI YAP"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de, İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi.

Murat Ongun, "Bugüne kadar İstanbul genelindeki 533 Halk Ekmek büfesinin 100'e yakını CHP'li belediyelere yerleştirilmişti ve hiçbir sorun yaşanmamıştı. Şimdi İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçen büfelerin Ümraniye ve Üsküdar'da engellenmesini anlamak mümkün değil" iddiasında bulunmuştu.

EKMEĞİN SİYASETİ OLMAZ

Yavuz Selim Tuncer, Murat Ongun'un söz konusu paylaşımını eleştirerek, "Ekmeğin siyaseti olmaz bu doğru ama belediyenin hukuku olmak zorunda! Yancı Murat Ongun.. Meclis kararında büfelerin yerleştirileceği alanın ilçe belediyesince uygun görülmesi gerektiği yazıyor. Önce meclis kararını çiğne sonra mağdur edebiyatı yap. Ne güzel İstanbul be.." dedi.