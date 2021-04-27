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İBB zabıtalarından büyük zorbalık! Ümraniye Belediyesi zabıta memuru Mustafa Sungur Polat’ın eli yarıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin 'de yasa dışı olarak açma girişimi sürerken korkunç bir olay meydana geldi. İBB zabıtalarının ’nda kaçak Halk Ekmek büfesi koymaya çalıştığı esnada bir zabıta memurunun eli ağır yaralandı. zabıta memuru 'ın eline tam 12 dikiş atıldığı belirtildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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İBB zabıtalarından büyük zorbalık! Ümraniye Belediyesi zabıta memuru Mustafa Sungur Polat’ın eli yarıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin; ilçesinde yasa dışı büfesi açmak açma girişimi sürüyor. zabıtalarının 'nda kaçak Halk Ekmek büfesi koymak istediği sırada bir zabıta memurunun eli yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının vinci hareket ettirdiği sırada zabıta memuru 'ın eli yarıldığı öğrenildi. Mustafa Sungur Polat'ın eline 12 dikiş atıldığı bildirildi.

TUNCER: "İMAMOĞLU, İBB ZABITALARIYLA ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NİN ZABITALARINI KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİR"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi ; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu eleştirdi.
Tuncer; "Sayın Ekrem İmamoğlu; Ümraniye Santral Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtalarıyla Ümraniye Belediyesi'nin zabıtalarını karşı karşıya getirmiştir. Mustafa Sungur Polat arkadaşımızın elinde şu anda 12 dikiş bulunmaktadır. Bugün tedavisini yaptırdık. Yarın (bugün) estetik cerrah gelecek ve müdahalede bulunacak" dedi.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUKSUZ İŞ YAPIYOR"

Yavuz Selim Tuncer, 'nin 12 Mart 2020 tarihli kararla, ilçe belediyesinden İmar ve Şehircilik yönünden görüş alınmak kaydıyla Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'ye verildiğini hatırlattı.
Tuncer, şunları söyledi:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuksuz iş yapıyor. Elimde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli kararı var. Bu Meclis kararı der ki; 'İstanbul'un her hangi ilçesinde konacak olan Halk Ekmek büfesini ilçe belediyesinin imar ve şehirciliğe, estetiğe uygun bir şekilde onaylayacağa yere konur'"
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'nden onay almadı. Sayın Ekrem İmamoğlu; Ümraniye Santral Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtalarıyla Ümraniye Belediyesi'nin zabıtalarını karşı karşıya getirmiştir. Mustafa Sungur Polat arkadaşımızın elinde şu anda 12 dikiş bulunmaktadır. Bugün tedavisini yaptırdık. Yarın (bugün) estetik cerrah gelecek ve müdahalede bulunacak."
"Hiçbir izin olmadan, Meclis kararını ve hukuku tanımadan yapılan bir fiili müdahale sonucu Mustafa Sungur Polat kardeşimizin eli parçalanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtalarına da sesleniyorum: 'Hukuksuz işlere alet olmayın' İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları da bizim zabıtamız. Ümraniye Belediyesi'nin zabıtaları da bizim zabıtamız. Niye kardeşi kardeşin karşına dikip de kan akıtıyorsunuz?"

YILDIRIM: "EN HAFİF TABİRLE BASİTLİK"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin algı operasyonuna devam ettiğini söyledi.
Yıldırım; Ümraniye Belediyesi'nin ekmek satışına karşı olmadıklarını belirterek, "Şu anda Ümraniye sınırları içerisinde 35 noktada halk ekmek satış noktası bulunmaktadır. Kent kültürü içerisinde mobil satış büfelerinin ihtiyaca göre uygun noktalara koyulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
İsmet Yıldırım, şunları söyledi:
"Bir oldu bittiyle büfelerin koyulması ve 'ben yaptım oldu' zihniyetiyle bir yere varılması imkansızdır. Ülkemiz zor günlerden geçerken bu tarz olaylarla siyasi rant elde etmeye çalışmak en hafif tabirle basitliktir. Ümraniye halkı bizi gayet iyi tanımaktadır. Algı operasyonlarıyla Ümraniyelileri kandıramazsınız."

TUNCER: "ÖNCE MECLİS KARARINI ÇİĞNE SONRA MAĞDUR EDEBİYATI YAP"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de, İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi.
Murat Ongun, "Bugüne kadar İstanbul genelindeki 533 Halk Ekmek büfesinin 100'e yakını CHP'li belediyelere yerleştirilmişti ve hiçbir sorun yaşanmamıştı. Şimdi İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçen büfelerin Ümraniye ve Üsküdar'da engellenmesini anlamak mümkün değil" iddiasında bulunmuştu.

EKMEĞİN SİYASETİ OLMAZ

Yavuz Selim Tuncer, Murat Ongun'un söz konusu paylaşımını eleştirerek, "Ekmeğin siyaseti olmaz bu doğru ama belediyenin hukuku olmak zorunda! Yancı Murat Ongun.. Meclis kararında büfelerin yerleştirileceği alanın ilçe belediyesince uygun görülmesi gerektiği yazıyor. Önce meclis kararını çiğne sonra mağdur edebiyatı yap. Ne güzel İstanbul be.." dedi.

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