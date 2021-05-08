Son dakika: İBB kadroları CHP’lilerle doluyor! Ekrem İmamoğlu "Kimsenin dayısı yok liyakat var" demişti

KIYAK DANIŞMANLIK

30 Nisan'da yaptığı paylaşım ile İmamoğlu tarafından atandığı yeni görevini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Akçiçek, İmamoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Akçiçek fotoğrafın altına yazdığı notta şu ifadeleri kullandı: "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından İBB iştiraklerinden İmar A.Ş.'ye başkan danışmanı olarak atanmış bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim."



Akçiçek'in İmar A.Ş. yanında Kiptaş ve Bimtaş şirketlerinde de danışman olarak görev yapacağı iddia edildi.