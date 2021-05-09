CHP'li İBB sahip çıkacaktı... Adalar'dan kan donduran fotoğraflar! Pislik içinde ölüyorlar!

İBB ADINA İŞ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Adadaki atlarla ilgili bilgiler ve belgeler arttıkça CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın atların ilçe dışına çıkartılmasında yasa dışı olarak İBB adına iş yaptığı ortaya çıktı.

CHP Adalar İlçe Başkanı Akpolat, bilgilerin hemen her gün artarak ortaya çıkması sonrasında apar topar sosyal medya hesabında atlarla birlikte çekilen fotoğrafları sildiği görüldü. İBB adına yasa dışı satış yaptığı da iddia edilen Akpolat'ın ardından Adalar sakinleri İBB tarafından sağlıklı atların Ruam hastası atlarla aynı yerde tutulduğunu ve hastalığın yayılarak atların kasten ölmesine neden olduğu iddiaları ise kan dondurdu.

İfade edilen belge ve iddialar sonrası derin bir sessizliğe gömülen İBB yönetimin Adalar'da atlara yönelik bakım görüntüleri ise pes dedirtti. Pislik içinde kalan atların bakımsızlıktan oldukları yere yığılıp öldüğü görüldü. İBB yönetiminin uyguladığı vahşete sessiz kalması ise manidar bulundu.