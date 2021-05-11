İBB Başkanı İmamoğlu ısrarla yalan söylüyor! At skandalında yeni gelişme

"SORUMLULUK TAMAMEN İBB VE ATLARI SAHİPLENEN KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERİN UHDESİNDE"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"Sahiplendirilme meselesi: İBB'nin atları sahiplendirme aşamasında Bakanlığımız ya da İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzün tek görevi; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlemektir, bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

"İl Müdürlüğümüz üzerine düşen bu görevi de yerine getirmiştir.

Bundan sonraki sorumluluk tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesindedir."