İBB Başkanı İmamoğlu ısrarla yalan söylüyor! At skandalında yeni gelişme
Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Adalar’daki sahiplendirdikleri atlara ilişkin “Bakanlık çip taktı, takip etmiyor. Sahiplendirme işlemini beraber yaptık!” şeklindeki sözleri de yalan çıktı.
Açıklamada; "Sorumluluk tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesindedir. Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri'nin atların yerini bilmelerine imkân yoktur" denildi.
"SORUMLULUK TAMAMEN İBB VE ATLARI SAHİPLENEN KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERİN UHDESİNDE"
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında şöyle denildi:
"Sahiplendirilme meselesi: İBB'nin atları sahiplendirme aşamasında Bakanlığımız ya da İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzün tek görevi; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlemektir, bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
"İl Müdürlüğümüz üzerine düşen bu görevi de yerine getirmiştir.
Bundan sonraki sorumluluk tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesindedir."
"ATLAR İBB TARAFINDAN ALINMIŞ VE İBB UHDESİNE GEÇMİŞ ATLAR"
"861 at İBB yetkililerince tamamen kendi kriterlerine göre belirledikleri kurum/kuruluş ve kişilere gönderilmiştir. Sahiplendirilmiş atların "denetim ve kontrolü" Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi İl / İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir. Bahse konu atlar İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır."
"Adalar'daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında 'At Sahiplendirme Taahhütnamesi' imzalanarak, iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır."
"TARIM VE ORMAN İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ'NİN ATLARIN YERİNİ BİLMELERİNE İMKÂN YOKTUR"
"Çip meselesi: Adalarda bulunan tüm atlar; 2011 yılından itibaren çiplenmiştir. Uygulanan çipler, atların "tanımlama numarasından" ibaret olup bu çiplerin "uzaktan veya uydudan izlenmesi" gibi bir durum söz konusu değildir.
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