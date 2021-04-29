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Son dakika: Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer için tutuklama talebi

Son dakika haberine göre soruşturmasında şirketin firari CEO’su ’in kardeşleri ve ’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Öte yandan gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer’in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 şüpheli şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer için tutuklama talebi

borsası ''in kurucusu 'in yatırımcılarını 108 milyon dolar dolandırarak yurt dışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına firari Özer'in abisi ve kız kardeşi 'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.


KARDEŞLERİNE TUTUKLAMA TALEBİ
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Firari kurucu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi. Şüpheli şahısların hakimlikteki sorgu işlemleri sürüyor.

ŞÜPHELİLERDEN ÇARPICI İFADE: ÖZER BU İŞTE YALNIZ DEĞİL
Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan şüphelilerin, 5 firari şirket yöneticisini 'ortak hareket etmekle' suçladığı öğrenildi.

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer'in sistemini "saadet zinciri" modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi. Özer'in yüksek kazanç vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi. Thodex'e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı. Kullanıcıların yüksek kazanç elde ettiklerini çevreleriyle paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu. Firari durumunda olan şirket patronu Özer'in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu şekilde ayakta tutma çabasında olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 şüpheli şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.

NE OLMUŞTU?
kapsamında 6 şüpheli 27 Nisan günü 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırları, kanun koruyucu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kanun değişiklikleri ile tutuklama hususunda belirtilen tutum ve içtihatları nazara alarak şüpheliler hakkında tutuklama talebinin ayrı ayrı reddine karar vermişti. Hakimlik bu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulamıştı. Soruşturmayı yürüten savcı da hakimlikten 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde itiraz etmişti.

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