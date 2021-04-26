Son dakika: Thodex hakkındaki kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında flaş gelişme
Son dakika haberleri... Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.
Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.
Detaylar gelecek...