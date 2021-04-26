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Son dakika: Thodex hakkındaki kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika haberleri... Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.

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Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Son dakika: Thodex hakkındaki kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında flaş gelişme

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.

Detaylar gelecek...

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