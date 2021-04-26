Son dakika: Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında 28 kişi ile ilgili karar!
Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 62 kişi serbest bırakılırken, zanlıların 28'i için yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Öte yandan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kişilerin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Savcılık, 6 şüpheliyi "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve " suç örgütü kurma" suçlarından tutuklanması talebiyle, 22 şüpheliyi de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verdi.
Öte yandan gözaltında olan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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