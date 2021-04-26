Son dakika: Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında 28 kişi ile ilgili karar!

Savcılık, 6 şüpheliyi "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve " suç örgütü kurma" suçlarından tutuklanması talebiyle, 22 şüpheliyi de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.