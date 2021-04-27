Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılıktan itiraz





"BEN DE MAĞDURUM"

Şüpheli A.K. ise, üniversite ikinci sınıf öğrencisi olduğunu, şirkette müşteri danışmanı olarak çalıştığını ifade etti. Şirketin teknik, finansal ya da yazılım kısmında görevi bulunmadığını belirten A.K., "Şirketin coin borsasında daha düşük değerde coin sattığına ilişkin de bilgi sahibi değilim. Şirkette işlem yapma yetkim yoktur. Benim de bu şirkette 15 bin lira değerinde para hesabım vardı. Ben de mağdurum" şeklinde konuştu.



A.K., Özer'in yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendiğini kaydederek, "Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem geçici olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştır. Son 1 haftadır da kullanıcılar dogecoin çekemiyorlardı, şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17.30'da bize bildirildi, saat 20.00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu. Kaldı ki benim de burada kripto para hesabım olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu. Hepimiz kurumsal çalışanız, şirkette kimseyle örgütsel bir bağım yoktur" dedi.



Thodex'te müşteri hizmetlerinde çalıştığını kaydeden şüpheli F.E.,"Müşterilere 4 milyon dogecoin dağıtılacağını biz de web sitesinden öğrendik. Bu şekilde bir kampanya yapılmasının sebebinin de müşterilerin üçüncü seviye kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılma çalışması olduğunu tahmin ediyorum. Şirkette şüpheli bir işlemle karşılaşmadım, kimseyle örgütsel bir bağım yoktur" ifadelerini kullandı.

CEO'NUN KARDEŞLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan firari CEO Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu gözaltındaki 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.