Son dakika: Gara şehitlerine veda! Cenazede Kürtçe feryatlar yükseldi
Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 11'inin kimliği tespit edilirken, şehitler memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit düşen Adıyamanlı Aydın Köse’nin cenazesi, memleketinde defin edildi. Şehidin cenazesinde Kürtçe feryatlar yükseldi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Er Süleyman Sungur, Malatyalı Astsubay Semih Özbey ve Adıyamanlı Aydın Köse için memleketlerinde cenaze töreni düzenlendi.
CENAZEDE KÜRTÇE FERYATLAR YÜKSELDİ
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse (34) Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirildi.
Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi önce ki gün yapılan şehidin cenazesi Kahta ilçe merkezindeki baba ocağına getirildikten sonra Kahta Devlet Hastanesi Morguna konuldu. Cenaze morgdan alınarak önce baba ocağına ardından Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyü Camii'ne tören için getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve protokol üyeleri katıldı.
Törende cenazeye katılanlar terör örgütü PKK'ya tepki gösteren sloganlar atarken, şehidin yakınlarından ise Kürtçe feryatlar yükseldi.
Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.
Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan Aydın Köse'nin bekar olduğu öğrenildi.
MARDİN ŞEHİDİNİN BABA EVİNE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden olan polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki baba evine şehit ateşi düştü.
24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan şehit polis memuru Vedat Kaya'nın, annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı. Kaya çiftine acı haber kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde verildi.