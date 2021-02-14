PKK’dan sivil katliamı: 13 şehit! Coşkun Başbuğ: Batı'dan zerre ses yok!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi.Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Normal şartlarda katledilen vatandaşlarla ilgili dünya gündeminin ayağa kalkması lazım! Batı’dan zerre ses yok" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi.Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Normal şartlarda katledilen vatandaşlarla ilgili dünya gündeminin ayağa kalkması lazım! Batı'dan zerre ses yok" dedi.