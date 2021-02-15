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Son dakika: Yüreğimiz kavruldu! Gara'da şehit edilen bir askerimizin daha kimliği belli oldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri 'ya getirilen 13 vatandaştan 1’inin daha kimliği belirlendi. Kimliği saptanan şehidin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ifade edildi. Böylece şehitlerden 12’sinin kimlik tespit işlemi tamamlanmış oldu.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Son dakika: Yüreğimiz kavruldu! Gara'da şehit edilen bir askerimizin daha kimliği belli oldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birinin daha Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale'nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi. Şehit uzman çavuş Gıcır'ın, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği ifade edildi.




Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin'in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.



Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti.

Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

11 ŞEHİDİN İSİMLERİ AÇIKLANMIŞTI
Irak'ın Kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce infaz edilerek şehit edilen 13 kişinin cenazesi otopsi için Malatya'ya getirilmişti. 11 şehidin kimliğinin ise tespit edildiği dün açıklandı. Vali Baruş yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimleri Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Polis Memuru Sedat Yabalak, Jandarma Astsubay Semih Özbek, Polis Memuru Vedat Kaya, Jandarma er Süleyman Sungur, Uzman erbaş Mevlit Kahveci, Topçu er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, sivil Muhammet Salih Kanca'dır. 3 evladımızın ise kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" dedi. Son olarak ise Sözleşmeli Er Sedat Sorgun'un kimliğinin tespit edildiği açıklanmıştı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından katledilen asker ve polisler için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Gara'da şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük" ifadeleri kullanıldı.

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