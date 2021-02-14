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Uzman çavuştan 5 yıl sonra gelen acı haber! Gara'da şehit edildi

’ın kuzeyi bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan 2016 yılında kaçırılan Uzman Çavuş ’nin ’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Uzman çavuştan 5 yıl sonra gelen acı haber! Gara'da şehit edildi

'ın kuzeyi bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen aralarında polis ve askerin de bulunduğu 13 kişinin cenazesi otopsi için Grup Başkanlığına getirildi.

PKK terör örgütü tarafından şehit edilenler arasında Eskişehirli Uzman Çavuş de bulunuyor. Kahveci'nin acı haberi Fevziçakmak Mahallesi Yılancı Sokak'ta bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Türk bayrağı asılan evin önüne Tepebaşı Belediyesine bağlı yetkililer tarafından taziye çadırı kuruldu.
Şehit Kahveci'nin 2016 yılında PKK tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, 5 kardeş olan Kahveci'nin anne ve babasının ayrı olduğu, acı haberi alan babanın teşhis için Malatya'ya gittiği belirtildi.

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