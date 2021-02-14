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Son dakika: PKK'nın 13 sivili şehit etmesine sessiz kalan HDP'ye İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Suç ortaklığı anlamına gelmektedir

İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'yi derinden sarsan olayla ilgili tepkiler peş peşe gelirken 'den herhangi bir açıklama gelmemesine deyinen Altun, "Sizin hiç utanmanız yok mu? Silahlı efendilerinizden, bir insanlık suçunu dahi kınayamayacak kadar mı korkuyorsunuz? Sessizliğiniz, zımni onay ve suç ortaklığı anlamına gelmektedir." dedi. Son teröristin de etkisiz hale getirileceğine dair kararlık vurgusu da yapan Altun, "İntikamımız acı olacak. Adaletimiz hızlı gelecek.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Son dakika: PKK'nın 13 sivili şehit etmesine sessiz kalan HDP'ye İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Suç ortaklığı anlamına gelmektedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK, Irak'ın kuzeyinde tutulan 13 Türk vatandaşını şehit etti. Şehitlerimiz, bir NATO müttefiki olan ve terörle küresel mücadeleye katkı sunan Türkiye'nin cesur evlatlarıydı.

Türkiye, bütün terör örgütleriyle mücadelesini, terör tehdidi tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırılana dek kararlılıkla sürdürecektir. Topraklarımızda ve yurt dışında terörü öven ve teşvik eden kişi ve gruplarla ilgili de gerekli adımları atacağız.

Özellikle PKK'nın Türkiye'deki siyasi kolu olan HDP'nin bugün yanıtlaması gereken bazı zor sorular var: Sizin hiç utanmanız yok mu? Silahlı efendilerinizden, bir insanlık suçunu dahi kınayamayacak kadar mı korkuyorsunuz? Sessizliğiniz, zımni onay ve suç ortaklığı anlamına gelmektedir.

Batı'nın PKK terör saldırıları ve menfur suçları karşısında sergilediği sessizlik ise demokrasi, hak ve hukuk üzerine konuşmak ile bu ilkeleri desteklemek arasında büyük bir fark olduğunun göstergesidir. İşte bu yüzden hiçbir itibarınız kalmadı.

Milletimiz şehit kahramanlarının yasını tutarken, mağaralarında ve evlerinde saklanan son teröristi de yakalama kararlılığımızı tekrar vurguluyoruz. İntikamımız acı olacak. Adaletimiz hızlı gelecek."

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