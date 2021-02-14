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AK Parti'den PKK'nın 13 sivili şehit etmesine sert tepki: Bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz

AK Parti Sözcüsü , Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, "Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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AK Parti'den PKK'nın 13 sivili şehit etmesine sert tepki: Bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK terör örgütünün, bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdiğini, 13 masum vatandaşın canice öldürüldüğünü belirtti.

"CİNAYETE ORTAK OLUYORLAR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar.

Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz. Masum vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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