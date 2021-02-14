15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pakistan Dışişleri Bakanlığından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 'ın bölgesinde terör örgütü tarafından edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.02.2021
ABONE OL
Pakistan Dışişleri Bakanlığından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan, Irak'ın Gara kentinde 13 Türk vatandaşının şehit edildiği iğrenç terör eylemini en sert biçimde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Pakistan hükümeti ve halkı, Türk devletine, kardeş Türk halkına ve masum kurbanların ailelerine yürekten taziyelerini sunar. Pakistan, terör belasıyla mücadelesinde Türkiye halkıyla güçlü bir dayanışma içindedir." mesajı paylaşıldı.

PKK katliamları ­| A Haber belgeseli | PKK nasıl kuruldu? PKK KATLİAMLARI | A HABER BELGESELİ | PKK NASIL KURULDU?
Son dakika: 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesi: Başsavcılık provokatif paylaşım yapanlara karşı harekete geçti SON DAKİKA: 13 TÜRK VATANDAŞININ PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMESİ: BAŞSAVCILIK PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPANLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ
Halk TV Garadaki kalleşlik için PKK diyemedi sosyal medyada tepki çekti HALK TV GARA'DAKİ KALLEŞLİK İÇİN 'PKK' DİYEMEDİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...
Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi! PKK sivilleri katletti! Uzman isim A Haberde: PKKya güç veren kesimler bunun sorumlusudur PENÇE KARTAL-2 HAREKATI SONA ERDİ! PKK SİVİLLERİ KATLETTİ! UZMAN İSİM A HABER'DE: PKK'YA GÜÇ VEREN KESİMLER BUNUN SORUMLUSUDUR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA