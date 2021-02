HER TÜRLÜ SİLAH VAR AMA ÇAKI YOK

"Diyor ya parlamentonda uzantıları, 'ellerinde çakı bile yok'" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Vicdansızlara bak ya, çakı yokmuş ellerinde. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Bu sözüm medya ve sosyal medya dahil her platformda teröre sempati besleyen hatta bunun imasını dahi yapanlara karşı en sert tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlaradır. Bay Kemal bunları iyi öğren, iyi öğren. Böyle sıradan değil, kimin nerede, ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Ama sen de bunları öğreneceksin. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Bu sözüm yanına aldığın paydaşlarınla, ortaklarınla Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin, kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin ve bunun da bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm toplumun huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarlarını tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlaradır. Bu sözüm Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Evet, hepiniz bu 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz."

Bunun terör örgütünün ilk katliamı olmadığını vurgulayan Erdoğan, bölücü terör örgütünün 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanı aynı şekilde katlettiğini söyledi.





SAYIN BİDEN, LÜTFEN SEN DE BUNLARI İYİ TANI

Erdoğan, bunların içinde henüz gün ışığı görmemiş anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa her kesimden insanın bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyaya diyoruz ki; gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı, iyi tanı ama bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk, parlamentodaki uzantılar var ya orada zaman zaman böyle değişik değişik tonda açıklamalar yapıyorlar, 6'sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. Bunlar 1990'da Şırnak Güçlükonak'ta 12'si çocuk 27 sivili, 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar 1993 yılında Siirt'te bir okul bahçesinde, elinize, dilinize dursun, 13'ü çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Erzincan Başbağlar'da 33 sivili, Van Bahçesaray'da 14'ü çocuk 24 sivili kurşuna dizenlerdir. Bunlar 1994'te Mardin Savur'da 11'i çocuk 21 sivili, 1995'te Diyarbakır Kulp'ta 20 sivili katledenlerdir."