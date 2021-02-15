Erdoğan, "Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla Allah'a hamdolsun gurur duyuyoruz. Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetleri, donanımı, teknolojisi ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır." diye konuştu.

Son harekatta bu gerçeği bir kez daha gördüklerini belirten Erdoğan, "Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar, biliyorsunuz Üstad'ın lafıyla, alçak değil, bunlar çukur, çukur. Çünkü alçaklık irtifadır, onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım." ifadesini kullandı.

Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı vatandaşların bir kısmının 5 yıl önce, bir kısmının 6 yıl önce kaçırıldığını, aralarında polis, asker ve öğretmen bulunduğunu anlatan Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın buradan kaçış ve çıkış olmadığını anlayınca yıllar önce kaçırdığı masum insanları alçakça şehit ettiğine değinerek, yapılan tetkiklerin ardından cenazelerin Malatya'ya gelen aileler tarafından bizzat görüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözüm, kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenlerdir." dedi.