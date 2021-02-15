A Haber'de flaş değerlendirmeler: Türkiye operasyonların kapılarını aralıyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 şehit verdiğimiz mağaradaki PKK katliamı ile ilgili, "Kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." dedi. Başkan Erdoğan, "Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız." diyerek ABD'ye ve NATO'ya sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sayın Biden bunları iyi tanı, tanırken de FETÖ’yü unutma" diye konuştu. Erdoğan, "Bay Kemal, biz kimin ne yaptığını biliyoruz, sen de öğreneceksin, kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin. Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz" ifadelerini kullandı. İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer A Haber canlı yayınında gündemle ilgili açıklamalarda bulundular.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 şehit verdiğimiz mağaradaki PKK katliamı ile ilgili, "Kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." dedi. Başkan Erdoğan, "Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız." diyerek ABD'ye ve NATO'ya sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sayın Biden bunları iyi tanı, tanırken de FETÖ'yü unutma" diye konuştu. Erdoğan, "Bay Kemal, biz kimin ne yaptığını biliyoruz, sen de öğreneceksin, kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin. Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz" ifadelerini kullandı. İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer A Haber canlı yayınında gündemle ilgili açıklamalarda bulundular.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "Türkiye, kısa süre içerisinde hem Irak hem de Suriye'de yeni operasyonların kapılarını aralıyor" şeklinde konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ise "Türkiye yeni bir operasyon konsepti ortaya koymuştur" dedi.