01 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı: 5 Şubat'a kadar yasak!

kampüsü önünde bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan, bugünkü toplanma çağrıları ile ilgili olarak Valiliğinden açıklama geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı: 5 Şubat'a kadar yasak!

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan, bugünkü toplanma çağrıları ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Saygıdeğer İstanbullular,

Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya/basın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü (bugün) toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulmuştur.

Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından 05 Ocak 2021 tarihinde alınan kararlarla; Covid-19 salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılması bir (1) ay süreyle yasaklanmıştır. Bu kararlar 5 Şubat 2021 tarihine kadar yürürlüktedir.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ve milletimizin el ele yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak salgın henüz bitmemiştir.

Bahsi geçen etkinlik çağrıları, hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır.

Azalma eğilimindeki salgın vaka sayılarının tekrar artmaması için siz kıymetli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var.

Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz.

Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır. Bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.

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