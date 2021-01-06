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Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan sözde öğrenciler! Terör örgütü destekçisi çıktılar...

'nde yaşanan olayları provoke etmeye çalışan zanlılara yönelik 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve sözde öğrenci olarak yansıtılan zanlılar arasında PKK, , DEVPAR, THKPC, TKP/ML ve TKEP/L gibi terör örgütleri ile marjinal gruplara üye olan isimler çıktı. gazetesinden Halin Turan'ın özel haberi...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Son dakika haberi: 'ne Prof. Dr. 'nun rektör olarak atanması sonrasında gösterilerde gözaltına alınan 36 kişi arasında olan ve öğrenci olduğu iddia edilen 15 kişinin Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir ilişkisi olmadığı ve bazılarının terör örgütleriyle irtibatları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlıların kimliklerinin tespit edilmesinin ardından hepsinin bağlantıları da tek tek tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DESTEKÇİLERİ ÇIKTILAR

Gözaltına alınan Rıdvan Salih G.'nin daha önce PKK/KCK ile DHKP/C terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları organizesindeki eylemlere katıldığı ve Sosyoloji Bölümü öğrencisi olduğu, Muhammed H.'nin TKEP/L terör örgütü açık alan yapılanmaları organizesindeki eylemlere aktif olarak katıldığı, Boğaziçi öğrencisi olmadığı, Erkin Barın G.'nin DEVPAR içerisinde faaliyet yürüttüğü Boğaziçi üniversitesi öğrencisi olmadığı, Azze Deniz A.'nın terör örgütü açık alan gençlik yapılanması SGDF içerisinde faaliyet yürüttüğü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, Ecem K.'nın Sol marjinal yapılanmaları organizesinde gerçekleştirilen eylemlere etkinliklere katılım sağladığı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı tespit edildi.

SADECE 1'İ BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİSİ

Zanlılardan sadece 1'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrenci olduğu belirlenirken, gözaltına alınanlardan bazılarının da DHKP, MLKP ve Dev Yol'un da aralarında bulunduğu bazı terör örgütlerine üye olmak suçlamasıyla yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.


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