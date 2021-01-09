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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna katılan Canan Kaftancıoğlu’na sert tepki

İçişleri Bakanı , provokasyonunda terörlü iltisaklı kişilerle eyleme katılan Başkanı 'nu sert sözlerle eleştirdi. Bakan Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna katılan Canan Kaftancıoğlu’na sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada, Başkanı ile ilgili "Kendisi bir DHKP/C militanıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu'na bir tepki de İçişleri Bakanı 'dan geldi. Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır." dedi.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır.

İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.

DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.

MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden ,

PKK'nın kurucularından ,

DHKP-C'li ...

Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır.

CHP'LİLERDEN "ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA" VURGUSU
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'li isimler, 'darbe' imalarının ardından 'nde düzenlenen eylemlere desteğe giderek "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı.

"GEZİ'DEKİ GİBİ ARTARAK SÜRECEK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe de, terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek" ifadelerini kullandı.

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