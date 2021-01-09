Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna katılan Canan Kaftancıoğlu’na sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda terörlü iltisaklı kişilerle eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bakan Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili "Kendisi bir DHKP/C militanıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Kaftancıoğlu'na bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır." dedi.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır.
CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.
DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.
MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak,
PKK'nın kurucularından Sakine Cansız,
DHKP-C'li Ebru Timtik...
Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır.
CHP'LİLERDEN "ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA" VURGUSU
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'li isimler, 'darbe' imalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlere desteğe giderek "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı.
"GEZİ'DEKİ GİBİ ARTARAK SÜRECEK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe de, terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek" ifadelerini kullandı.