Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili "Kendisi bir DHKP/C militanıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu'na bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır." dedi.