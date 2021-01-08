08 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert Boğaziçi provokasyonu tepkisi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı , 'nde yaşanan provokasyona çok sert tepki gösterdi.

"TERÖR MİLİTANLARININ ARASINDA NE İŞİN VAR?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyona destek veren ziyaretine ateş püsküren Soylu, 'Buradan sormak istiyorum' diyerek şu sert ifadeleri kullandı:

Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası.



"JANDARMANIN KALPGAHINDA SÖYLÜYORUM: NE YAPARLARSA YAPSINLAR BAŞARAMAYACAKLAR"

Soylu, Türkiye'nin önüne çıkarılan kumpaslar ve engelleri hatırlattı, çarpıcı ifadeler kullandı:

16 büyük devletimizle bu coğrafyada var olmayı kendine namus bilen, onur bilen evlatlarız. Jandarmanın kalpgahında söylüyorum; ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık darbesinde, Gezi'de, 28 Şubat'ta bunu başaramadılar. Birilerinin uşağı olan terör örgütleriyle, PKK'yla, PYD'yle, KCK'yla, DEAŞ'la, FETÖ'yle bunu başaramadılar. Amerika'dan yönettiler bunu başaramadılar, etrafımızdaki coğrafyadan bunu başaramadılar.

CAN ATAKLI VE BAŞBUĞ'UN DARBE SÖZLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un aynı anda gelen darbe ile ilgili sözlerine de değinen Soylu şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkenin gündemini nereye getirmeye çalıştıklarını, neye hazırlık yaptıklarını bilmiyor değiliz. Eski makam sahiplerinin ağzından eski darbeleri aklamaya çalışmalarını masum görecek de değiliz. Bir gazeteci bozuntusunun çıkıp 'muhalefet yapıyorum' diye insanlara darbe, eylem tarifini yapmasını alelade yorumlar diye görecek, geçiştirecek değiliz.

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