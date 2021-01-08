Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert Boğaziçi provokasyonu tepkisi

"TERÖR MİLİTANLARININ ARASINDA NE İŞİN VAR?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyona destek veren ziyaretine ateş püsküren Soylu, 'Buradan sormak istiyorum' diyerek şu sert ifadeleri kullandı:

Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası.