Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine çok sert tepki!
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'ye karşı yapılan büyük saygısızlığa çok sert tepki gösterdi. Altun, "Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.
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SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadan yaptığı flaş açıklamalar şöyle;
"Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!
Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görüntüler bunun ispatıdır."
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