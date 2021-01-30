SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadan yaptığı flaş açıklamalar şöyle;

"Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!