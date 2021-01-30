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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine çok sert tepki!

haberi... İletişim Başkanı , Boğaziçi Üniversitesinde 'ye karşı yapılan büyük saygısızlığa çok sert tepki gösterdi. Altun, "Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine çok sert tepki!

SON DAKİKA: İletişim Başkanı 'un sosyal medyadan yaptığı flaş açıklamalar şöyle;

"Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!

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Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. 'ndeki görüntüler bunun ispatıdır."

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