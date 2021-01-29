29 Ocak 2021, Cuma
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

Başkanı , " önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

Başkanı , önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki gösterdi.

"HADSİZ SALDIRIYI KINIYORUM"

Twitter'dan paylaşımda bulunan Ali Erbaş, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı! Boğaziçi Üniversitesinde skandal olay... SON DAKİKA: KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDE SKANDAL OLAY...

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne olmuştu. Daha önce DHKP-C marşıyla halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

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