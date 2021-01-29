Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü: Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üniversiteden yapılan açıklamada, Güney Kampüs'ünde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rektörlük tarafından söz konusu görselle ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne olmuştu.
Daha önce DHKP-C marşıyla halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.