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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü: Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü: Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Üniversiteden yapılan açıklamada, Güney Kampüs'ünde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rektörlük tarafından söz konusu görselle ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne olmuştu.

Daha önce DHKP-C marşıyla halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

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