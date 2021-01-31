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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yönelik saygısızlığa tepki gösteren öğrenciler fişlendi! İftiralarla geleceklerini karartmak istediler

'nde çıkan olaylar esnasında fotoğrafının yere serilerek üzerine paçavrası serilmesinin ülke genelinde yankıları sürerken bu duruma tepki gösteren Boğaziçili öğrencilerle ilgili yeni bir skandal yaşandı. 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir Facebook grubu üzerinden Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösteren tüm öğrenciler liste tutularak tek tek fişlendi. Öğrencilerin üzerine iftiralar atılarak gelecekleri karatmak istenirken, yaşanan skandala tepki veren öğrenciler ders içeriklerinin paylaşıldığı gruplardan bile atıldı.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yönelik saygısızlığa tepki gösteren öğrenciler fişlendi! İftiralarla geleceklerini karartmak istediler

'ne Prof. Dr. 'nun atanmasının ardından çıkan gösterilerde sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı. Daha önce terör örgütü marşlarıyla halay çeken gruplara sahne olan üniversite, bu kez de alçak bir provokasyona sahne oldu.

Okul önünde fotoğrafı yere serilip üzerine paçavrası yerleştirildi.

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SAVUNANLARI İSİM İSİM FİŞLEDİLER

Yaşanan bu skandalın ardından Kabe'ye yönelik terbiyesizliğe karşı sosyal medyadan eleştiride bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir Facebook grubu üzerinden liste tutularak isim isim fişlendi.

İFTİRALARLA BİRLİKTE GELECEKLERİNİ KARARTMAK İSTİYORLAR

Fişlenen öğrencilerin isimleri iftiralarla birlikte üniversite akademisyenlerle paylaşılarak öğrencilerin okuldan atılması, disiplin cezası alması ve yurtdışı lisansüstü eğitim için gerekli olan akademik referansların engellenmesi hedeflendi.

DERS GRUPLARINDAN BİLE ATILDILAR

Fişlenen öğrenciler, ders içeriği paylaşmak için kurulan sosyal mecralardan dahi atılarak çeşitli hakaret ve iftiralarla linç edildi.

LİSTE ÜZERİNDEN FİŞLEDİLER

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Skandalın ardından soruşturma başlatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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