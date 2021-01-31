Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından çıkan gösterilerde sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı. Daha önce terör örgütü marşlarıyla halay çeken gruplara sahne olan üniversite, bu kez de alçak bir provokasyona sahne oldu.

Okul önünde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.