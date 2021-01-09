YILLARCA TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Yıllarca terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. Amerika'da son günlerde yaşanan hadiselerde de benzer gelişmelere şahit olduk. Şayet özeleştiri yapılmaz ve kendi davranışını haklı göstermeyi sürdürürse dünya yol ayrımına gelmiş demektir.

UMUT VERECEK BİR YERDE DURDUĞUMUZA İNANIYORUM

Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu şekilde şekillenmesini ümit ediyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere içinde yer aldığımız platformlarda bu görüşlerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz. İnsanlığa bu umudu verecek bir yerde durduğumuza inanıyoruz.

Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, saldıranları hamdolsun bugüne kadar hüsrana uğrattık. İnşallah kritik bir dönüm noktası olan 2023 senesinde bu güzel fotoğrafı devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı olarak hizmet ve eser siyasetinde devam ederek bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştıracaktır. Köprü ve bağlantı yolları ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."