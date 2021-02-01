01 Şubat 2021, Pazartesi
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Bir baba iki DNA olayında flaş gelişme!

’da anlaşmalı boşanan çift, çıkan dedikodular üzerine DNA testi yaptırdı. “Çocuklar babadan değil” raporu verince hayatlarının şokunu yaşadılar. Babanın DNA’sının, ilik nakli nedeniyle değiştiği ortaya çıktı. " (kimerizm)" davasının 'ye taşınması için adım atılıyor. Davada annenin avukatları olan ve , ile birlikte yaptıkları bir çalışma ile konuyu Meclis gündemine getireceklerini açıkladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Bir baba iki DNA olayında flaş gelişme!

'de çirkin dedikodular nedeniyle A.V. isimli kadının boşandığı eşi M.A., çocukların kendisinden olup olmadığının tespiti için soybağı tespit davası açmış, önce çocukların babadan olmadığı yönünde rapor vermiş ancak daha sonra babanın, ilik nakli nedeniyle birden fazla DNA taşıdığı için yanlış rapor verildiği tespit edilmişti.

YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

gerçeğinden sonra soybağı davaları için yasa düzenlemesi yapılması gerektiğini belirten avukat , "Adli yardım, maddi imkanı olmayan vatandaşın yargıya erişimini sağlayan bir hizmet. Bizim amacımız, çift DNA ihtimali olduğunda, soybağı tespit davalarında da vatandaşın adli yardımdan faydalanmasını sağlamak.

TBMM'NİN GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ

ile hazırlayacağımız bir düzenlemenin milletvekillerince 'ye sunulacak bir kanun teklifi olmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu. Avukat Avcı, "Bu olayda aile kabus gibi günler yaşadı. Bu dava ilk adli tıp raporuyla bitseydi, yapılan itiraz mahkeme ve adli tıp tarafından dikkate alınmasaydı, baba çocuklarına 'Ben sizin babanız değilim' diyecekti. Çocuklar babalarını, baba da çocuklarını kaybedecekti. Çocuklar 'gayrimeşru', anne ise 'namussuz kadın' diye hayatlarının sonuna kadar yaftalanmış olacaktı. Annenin güçlü bir kadın olması, hakim beyin de iyi bir hukukçu ve vicdanlı bir insan olması, bu davanın ve ailenin kaderini değiştirdi" dedi.

Raporu görünce şoka uğradılar! Bir baba iki DNA RAPORU GÖRÜNCE ŞOKA UĞRADILAR! BİR BABA İKİ DNA
Bir baba iki DNA! Çocukların annesi konuştu BİR BABA İKİ DNA! ÇOCUKLARIN ANNESİ KONUŞTU

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