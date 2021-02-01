Bir baba iki DNA olayında flaş gelişme!

TBMM'NİN GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ

Manisa Barosu ile hazırlayacağımız bir düzenlemenin milletvekillerince TBMM'ye sunulacak bir kanun teklifi olmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu. Avukat Avcı, "Bu olayda aile kabus gibi günler yaşadı. Bu dava ilk adli tıp raporuyla bitseydi, yapılan itiraz mahkeme ve adli tıp tarafından dikkate alınmasaydı, baba çocuklarına 'Ben sizin babanız değilim' diyecekti. Çocuklar babalarını, baba da çocuklarını kaybedecekti. Çocuklar 'gayrimeşru', anne ise 'namussuz kadın' diye hayatlarının sonuna kadar yaftalanmış olacaktı. Annenin güçlü bir kadın olması, hakim beyin de iyi bir hukukçu ve vicdanlı bir insan olması, bu davanın ve ailenin kaderini değiştirdi" dedi.