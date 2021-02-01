İzmir Karaburun'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre; İzmir'in Karaburun ilçesinde sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.
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Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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