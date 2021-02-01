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İzmir Karaburun'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'in ilçesinde sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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İzmir Karaburun'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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