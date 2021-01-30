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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü , "’nde sapkın bir grubun kıblemiz ’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur." diyerek sert çıktı.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi provokasyonuna tepkiler dinmiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe'ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur.

HERKES KARŞI KOYMALIDIR
Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır.

Kıblemiz Kabe'ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır.



TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız.

Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyyen hürmet görecektir. Kabe'ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar."



4 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe'nin fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNE SERT TEPKİ

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