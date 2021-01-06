Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ten Boğaziçi provokasyonu! Devleti ve polisi tehdit etti

YENİ OYUN 'ÜNİVERSİTELERİ KARIŞTIRMAK' MI?

Öte yandan CHP de Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması sonrası yapılan provokasyonu körüklemeye devam ediyor. CHP eski milletveli Binnaz Toprak sosyal medya hesabında ve katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.



Toprak, katıldığı televizyon programında "Devlet üniversitelerinin her an iktidarın vesayeti altına, iktidarların daha doğrusu vesayeti altına girme tehlikesi vardır. Ve dolayısıyla da bu üniversitelerin özerk olması kendi kendilerini yönetmeleri yöneticilerini her kademede kendilerini seçmesi son derece önemlidir. Üniversiteler AK Parti'nin arka bahçesi olmuş vaziyette" ifadelerini kullandı.

Binnaz Toprak kendisinin CHP kimliği ile 32 yıl akademisyenlik yaptığını Boğaziçi'nde profesör olduğunu gizlemiyor. Binnaz Toprak'ın eşi Zafer Toprak da halen Boğaziçi'nde görev yapıyor.