07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ten Boğaziçi provokasyonu! Devleti ve polisi tehdit etti

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ten Boğaziçi provokasyonu! Devleti ve polisi tehdit etti

yazarı Mine Söğüt, bugünkü köşe yazısında polisi ve devleti tehdit etti. “Sadece insan öldürerek katil olunmaz” diyen Söğüt, “Tüm katil polisler ve de katil devletler gün gelir muhakkak hesap verirler” diyerek skandal ifadelere imza attı. Öte yandan eski milletvekili da 'ndeki provokasyona ilişkin skandal paylaşımlar ve sözleriyle tepki çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
ABONE OL
Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ten Boğaziçi provokasyonu! Devleti ve polisi tehdit etti

'ne rektör olarak atanan 'ya karşı düzenlenene eylemlerde, Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C marşı olan "Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden" ve "Katil polis üniversiteden defol" sloganlarıyla terör propagandası yapmıştı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK PAYLAŞIMLARI
Olaylarla ilgili gözaltına alınan isimlerin terör örgütü ile bağlantılı olduğu tarafından açıklanırken, gözaltındaki kimi isimlerin sosyal medyada terör örgütlerine destek mesajları tespit edilmişti.




POLİSİ VE DEVLETİ TEHDİT ETTİ
Bu gelişmelerin ardından yazarı Mine Söğüt, köşesinde devleti ve polisi tehdit eden bir yazı kaleme aldı. Polislere "katil" diyen Söğüt, yazısında şunları söyledi:

"Yarım asır önce ülkenin akıllı çocuklarını nasıl Marksist-Leninist diyerek ibret-i âlem için astılarsa, bugünün akıllı çocuklarını da "elitist- terörist" diyerek yok etmeye çalışıyorlar. Sadece insan öldürerek katil olunmaz. Tüm katil polisler ve de katil devletler gün gelir muhakkak hesap verirler."

YENİ OYUN 'ÜNİVERSİTELERİ KARIŞTIRMAK' MI?
Öte yandan de Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması sonrası yapılan provokasyonu körüklemeye devam ediyor. CHP eski milletveli sosyal medya hesabında ve katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.


Toprak, katıldığı televizyon programında "Devlet üniversitelerinin her an iktidarın vesayeti altına, iktidarların daha doğrusu vesayeti altına girme tehlikesi vardır. Ve dolayısıyla da bu üniversitelerin özerk olması kendi kendilerini yönetmeleri yöneticilerini her kademede kendilerini seçmesi son derece önemlidir. Üniversiteler AK Parti'nin arka bahçesi olmuş vaziyette" ifadelerini kullandı.

Binnaz Toprak kendisinin CHP kimliği ile 32 yıl akademisyenlik yaptığını Boğaziçi'nde profesör olduğunu gizlemiyor. Binnaz Toprak'ın eşi da halen Boğaziçi'nde görev yapıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınan Ulaş Çelik'in terör propagandası yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı! Babası da gurur duymuş! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYLARINDA GÖZALTINA ALINAN ULAŞ ÇELİK'İN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI! BABASI DA GURUR DUYMUŞ!
ANALİZ - Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Art arda gelen provokasyonlar tesadüf mü? ANALİZ - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE NELER OLUYOR? ART ARDA GELEN PROVOKASYONLAR TESADÜF MÜ?
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kaos tezgahı öğrencileri isyan ettirdi! Boğaziçili görünmeye çalışan teröristler var BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ KAOS TEZGAHI ÖĞRENCİLERİ İSYAN ETTİRDİ! BOĞAZİÇİLİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞAN TERÖRİSTLER VAR
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARA İLİŞKİN OPERASYON: GÖZALTILAR VAR
Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yer alan sözde öğrencinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı! SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNDA YER ALAN SÖZDE ÖĞRENCİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI!
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MELİH BULU A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Son dakika:YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması SON DAKİKA:YÖK'TEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI
CHP'li Mahmut Tanal terör örgütü ile bağlantısı çıkan Boğaziçi provokatörlerinin desteğine koştu CHP'Lİ MAHMUT TANAL TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTISI ÇIKAN BOĞAZİÇİ PROVOKATÖRLERİNİN DESTEĞİNE KOŞTU
Cumhuriyet Gazetesi BBC muhabiri Mark Lowen'ın Boğaziçi provokasyonuna çanak tuttu! Böyle ifşa oldular CUMHURİYET GAZETESİ BBC MUHABİRİ MARK LOWEN'IN BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNA ÇANAK TUTTU! BÖYLE İFŞA OLDULAR
İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemler hakkında flaş açıklama İSTANBUL VALİLİĞİNDEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDEKİ EYLEMLER HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
Boğaziçi eylemlerine Gezi benzetmesi! A Haber'de sert tepkiler: Buradan bir malzeme üretmeye çalışıyorlar! Gençlerimizi kullanıyorlar BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNE "GEZİ" BENZETMESİ! A HABER'DE SERT TEPKİLER: BURADAN BİR MALZEME ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR! GENÇLERİMİZİ KULLANIYORLAR
CHP'den Boğaziçi provokasyonu! İşte üniversitelerden CHP listelerine giren isimler CHP'DEN BOĞAZİÇİ PROVOKASYONU! İŞTE ÜNİVERSİTELERDEN CHP LİSTELERİNE GİREN İSİMLER
Boğaziçi eylemlerine Gezi benzetmesi! CHP'li Gökçen Gökçe: Gezi'deki gibi artarak sürecek BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNE "GEZİ" BENZETMESİ! CHP'Lİ GÖKÇEN GÖKÇE: GEZİ'DEKİ GİBİ ARTARAK SÜRECEK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA