Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yer alan sözde öğrencinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyon peşinde koşanların kimlikleri de bir bir afişe oluyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kimi yayın organlarında masum bir öğrenci olarak lanse edilen kişilerden bazılarının terör örgütleriyle ilişkisinin apaçık ortaya çıktığını bir paylaşımla duyurdu.