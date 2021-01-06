06 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yer alan sözde öğrencinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada Üniversitesindeki eylemlere ilişkin gözaltına alınan kişilerden birinin sosyal medya gönderilerini paylaştı. Terör örgütü destekçisi şahsın paylaşımlarına dikkat çeken Ersoy, "İşte gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri." dedi.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yer alan sözde öğrencinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı!

'ne rektör atanan Prof. Dr. 'yu bahane ederek provokasyon peşinde koşanların kimlikleri de bir bir afişe oluyor. İçişleri Bakan Yardımcısı , kimi yayın organlarında masum bir öğrenci olarak lanse edilen kişilerden bazılarının terör örgütleriyle ilişkisinin apaçık ortaya çıktığını bir paylaşımla duyurdu.

ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ!

Gözaltına alınanlardan 15'inin Üniversitesi öğrencisi olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğu açıklanmıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınan Ulaş Çelik'in terör propagandası yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı! Babası da gurur duymuş! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYLARINDA GÖZALTINA ALINAN ULAŞ ÇELİK'İN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI! BABASI DA GURUR DUYMUŞ!

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