ANALİZ - Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Art arda gelen provokasyonlar tesadüf mü?

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Ancak Başkan Erdoğan'ın atamasının ardından CHP ve FETÖ medyası Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi. Rektör ataması üzerinden bir kaos çıkarılmaya çalışıldı. Peki Prof. Dr. Melih bulu neden hedefte? Detaylar analiz haberimizde...

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Ancak Başkan Erdoğan'ın atamasının ardından CHP ve FETÖ medyası Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi. Rektör ataması üzerinden bir kaos çıkarılmaya çalışıldı. Peki Prof. Dr. Melih bulu neden hedefte? Detaylar analiz haberimizde...