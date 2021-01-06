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ANALİZ - Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Art arda gelen provokasyonlar tesadüf mü?

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Giriş: 06.01.2021 09:26
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Ancak Başkan Erdoğan'ın atamasının ardından CHP ve FETÖ medyası Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi. Rektör ataması üzerinden bir kaos çıkarılmaya çalışıldı. Peki Prof. Dr. Melih bulu neden hedefte? Detaylar analiz haberimizde...

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Ancak Başkan Erdoğan'ın atamasının ardından CHP ve FETÖ medyası Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi. Rektör ataması üzerinden bir kaos çıkarılmaya çalışıldı. Peki Prof. Dr. Melih bulu neden hedefte? Detaylar analiz haberimizde...

Boğaziçi Üniversitesinin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu neden CHP ve FETÖ medyasının hedefi oldu? BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. MELİH BULU NEDEN CHP VE FETÖ MEDYASININ HEDEFİ OLDU?
İngilizler kaos planına destek çıkıyor! Boğaziçi Üniversitesinde CHP ve PKK da devrede İNGİLİZLER KAOS PLANINA DESTEK ÇIKIYOR! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE CHP VE PKK DA DEVREDE
Boğaziçi provokasyonunda DHKP-C marşı! BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNDA DHKP-C MARŞI!
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