Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP VE HDP'den destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı. CHP genel başkan yardımcısı gökçen gökçe, gezi olaylarına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek" dedi. HDP'den de "Sesiniz sesimiz" ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi. Üniversiteleri kim neden kışkırtmak istiyor? Üniversiteler karıştırılarak ne hedefleniyor? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP VE HDP'den destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı. CHP genel başkan yardımcısı gökçen gökçe, gezi olaylarına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek" dedi. HDP'den de "Sesiniz sesimiz" ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi. Üniversiteleri kim neden kışkırtmak istiyor? Üniversiteler karıştırılarak ne hedefleniyor? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞKA BİR AMAÇ YOKTUR"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, "Bu son derece mahsurlu bir şeydir. Üniversiteleri yönetilemez hale getirmek içindir. Sokaklara çıkılmaz hale getirmek içindir. Başka bir amaç burada yoktur. Burada Boğaziçi Rektörü bir şekilde bahane edilmektedir" dedi.

"BİR MALZEME ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ise "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan bu atamaya verilen tepki son derece ilginç. Dün görüntüleri görmeye başladıktan sonra İstanbul'u bilenler iyi bilir Kuzey Kampüsüyle Küçük Armutlu arasında yakın bir mesafe vardır. Orası da bir örgütün yapılanma alanıdır. Çok az sayıda öğrenci olduğunu gördük. Buradan ne yazık ki bir malzeme üretmeye çalışıyorlar ve burada da gençlerimizi çocuklarımızı kullanmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.