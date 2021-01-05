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CHP'li Mahmut Tanal terör örgütü ile bağlantısı çıkan Boğaziçi provokatörlerinin desteğine koştu

CHP İstanbul Milletvekili , terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu 'ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve terör örgütü MLKP ile bağlantıları tespit edilenlere destek vermek için 'ne gitti.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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CHP'li Mahmut Tanal terör örgütü ile bağlantısı çıkan Boğaziçi provokatörlerinin desteğine koştu

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşen eylemlerde, aralarında terör örgütü MLKP bağlantısı da bulunan 17 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gözaltına alınanlara destek vermek için Vatan Emniyet'e gitti. Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Tanal, "Şu an 'kayyum rektör' istemedikleri için gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilerimiz için Vatan Emniyet'teyim" dedi.

"GÖZALTINDAKİLER SERBEST BIRAKILSIN"
"Boğaziçi Üniversitesi'nden terörist çıkmaz" ifadelerini kullanan CHP'li vekil, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

MLKP İLE BAĞLANTILI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi öğrencisi olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

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